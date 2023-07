Kletterin verletzte sich am Hochkönig schwer

Schwer verletzt wurde eine Salzburgerin beim Klettern im Kochkönigggebiet. Sie hat sich dort am Samstag verstiegen. Um sich auszuruhen, setzte sie zwei Sicherungen. Doch diese lösten sich laut der Polizei. Die Frau stürzte rund zehn Meter ab, bis ihr Seil an der nächsten Sicherung hielt. Sie zog sich schwere Verletzungen an einem Bein zu.