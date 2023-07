Oberösterreich will Strenge beim Asylwerber-Alter

Derzeit erfolgt die Altersfeststellung, ob ein Asylwerber minderjährig oder nicht ist, durch körperliche und zahnärztliche Untersuchungen sowie durch Röntgen der Hände, wie es FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr in der Karikatur testet. Jedoch will Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), seiner Antwort auf die Resolution zufolge, an den bisherigen Untersuchungsmethoden festhalten, zumal unfreiwillige Eingriffe in die körperliche Integrität (etwa durch DNA-Mundhöhlenabstriche, wie sie ÖVP und FPö vorschlagen) nicht zulässig seien. Auch die Mitwirkung an den klassischen Methoden kann nicht erzwungen werden und Nichtmitwirkung darf nicht als Weigerung, an der Klärung des Alters mitzuwirken, ausgelegt werden.