Märchenstunde aus 1001 Nacht am Landesgericht

Er sei lediglich mit einem Bekannten nach Budapest gereist, um dort Urlaub und Party zu machen, sagt der gebürtiger Syrer (34), der seit 2014 in Hannover lebt und als Buschauffeur 2400 Euro netto pro Monat verdient. Zufällig habe man dort einen Mann getroffen, der dem Bekannten das Schleppen schmackhaft machte. Der stieg drauf ein und pferchte 21 Menschen in einen Kleintransporter. Jedem standen nur 0,17 Kubikmeter Luft zur Verfügung. Nach der Grenze in Klingenbach wurde der Wagen aus dem Verkehr gezogen und der Bekannte zu dreieinhalb Jahren verurteilt.