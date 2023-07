Küchenbrand: Frau von Polizisten gerettet

Eine panische Anruferin hatte sich in der Nacht auf Samstag über den Notruf 122 gemeldet. „Sie meldete uns, dass bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus im Villacher Stadtteil Perau eine Person in der brennenden Wohnung eingeschlossen ist“, berichtet HBI Harald Geissler von der Hauptfeuerwache Villach. Zum Glück konnten zwei Polizisten noch vor dem Eintreffen der Feuerwehren die eingeschlossene Dame aus der Wohnung im ersten Stock retten und mittels Handfeuerlöscher den Brand eindämmen.