Harry liefert Hits und modisches Feuerwerk

Mit der Fortsetzung seiner „Love On Tour“ macht Harry Styles heute im Wiener Ernst-Happel-Stadion halt. Anlässlich seines Megakonzerts in der Hauptstadt - zuletzt residierte er im Nobelhotel Rosewood - haben wir seinen Style unter die Lupe genommen. Denn neben einem Feuerwerk seiner Hits wartet der Weltstar auch mit eigenwilligen Looks auf, für die er ebenso verehrt wird.