Die süßeste Versuchung und ihre dunkle Seite

Ausbeutung und Kinderarbeit weiterhin an der Tagesordnung

Heute ist Schokolade beliebter denn je und in unzähligen Variationen und Geschmacksrichtungen zu finden. Ein Österreicher isst pro Jahr durchschnittlich acht Kilo Schokolade. Doch vielen Naschkatzen ist immer noch nicht bewusst: Damit Schokolade bei uns in die Regale gelangen kann, werden Menschen ausgebeutet und Kinder bei gefährlicher Arbeit eingesetzt, insbesondere in Westafrika, dem größten Anbaugebiet für Kakaobohnen.