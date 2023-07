Bodyguard schlägt Britney Spears ins Gesicht

Anzeige erstattet und an Fans appelliert

Der einzige Grund, warum sie sich an die Öffentlichkeit wendete: „Es ist wichtig, Leute des öffentlichen Lebens darauf aufmerksam zu machen, dass sie ein Vorbild sind und alle Menschen mit Respekt behandeln sollten.“ Die 41-Jährige enthüllte zudem, dass sie den Vorfall bei der Polizei angezeigt hat. „Ich danke allen für die Liebe und Unterstützung, die ich bekommen habe. Mein Dank gilt auch dem Las Vegas Police Department und ihren Beamten.“ Die Polizei teilte laut der Zeitschrift „People“ mit, dass Beamte am Mittwochabend vor Ort wegen möglicher Körperverletzung ermittelt hätten.