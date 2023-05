Britney Spears feiert Versöhnung mit Mama Lynne

Am Mittwoch besuchte Lynne Spears ihre Tochter Britney in deren Villa, bestätigte jetzt die Sängerin auf Instagram. „Meine süße Mama erschien gestern nach drei Jahren auf meiner Türschwelle ... Es ist so lang her, dass wir uns gesehen haben!“, schrieb die „Pop-Prinzessin“ in einer Nachricht an ihre Fans, an die sie ein Foto aus ihrer Kindheit geheftet hatte.