Britney Spears wehrt sich gegen böse Gerüchte

So zweifle Spears etwa an, dass ihr Sohn Preston jemals gesagt habe: „Sie muss auf uns hören, bevor es zu spät ist.“ „Kannst du dich erinnern, bei jedem Besuch in meinem Haus, bist du in dein Zimmer gegangen und hast die Tür geschlossen. Ich habe euch Jungs nie gesehen ... Jayden spielte Piano und wir machten gemeinsam Musik ... Aber an dem Tag, an dem ich ihm sagte, ich möchte euch Burschen öfter sehen, habe ich euch nie mehr gesehen. Es macht mich traurig, weil ich so sehr versucht habe, die Dinge schön für euch zu machen, und es war nie gut genug.“