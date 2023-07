26-jähriger Zuwanderer ging im See unter und starb

Schon wieder ein Ertrinkungsunfall! Dieses Mal am Pleschinger See in Steyregg. Am Donnerstag, kurz vor 17 Uhr, schlug eine Zeugin Alarm: Ein 26-jähriger Schwimmer hatte in ausländischer Sprache geschrien und war untergegangen. Acht Feuerwehren und Wasserrettungen rückten mit Tauchern aus. Um 17.23 Uhr fanden die Helfer am Grund des Sees den vermissten Syrer aus Linz und brachten ihn ans Ufer, wo acht Familienmitglieder bangten. Dort übernahm der Rot-Kreuz-Notarzt und reanimierte das Opfer, das - der Notarzt musste die ganze Zeit bei ihm bleiben - ins Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern kam. Dort wurde um 18.10 Uhr der Tod festgestellt. Laut Familie war der Syrer kein guter Schwimmer gewesen, dennoch war er ohne Begleitung hinausgeschwommen.