Opa und Mama retteten Dreijährigen vor Ertrinken

Schock für eine Familie in Gosau am Mittwochnachmittag: Ein dreijähriger Bub war im Pool untergegangen - offenbar war der Knirps von der Schwimmnudel abgerutscht. Zum Glück entdeckte der Opa, der beim Rasenmäher stand, rasch, dass der Enkel verschwunden war. Er schlug Alarm, und die Mama des Buben sprang in den Pool und holte ihren bewusstlosen Sohn heraus, während eine Freundin, die auf Besuch war, die Rettung rief.