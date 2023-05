Vermisster Schwimmer reglos aus Wasser geborgen

Laut ersten Meldungen war am ersten sonnig-heißen Sonntag des Jahres jemand vom 3-Meter-Brett in den noch kalten See gesprungen und nicht mehr aufgetaucht. Die Hoffnung der Helfer, dass es sich doch um Fehlalarm handelte und der Betroffene unbemerkt zum Ufer gelangt war, ist leider nicht erfüllt worden. Nach etwa einer Dreiviertelstunde wurde die gesuchte Person aus dem See geborgen.