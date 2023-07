Züge in Frankreich fahren künftig mit Solarstrom

Auch in Österreich wird in die Schiene investiert. Die ÖBB setzen ab dem Frühjahr 2026 erstmals Railjet-Doppelstockzüge ein. Zusätzlich haben die Österreichischen Bundesbahnen am Donnerstag die Bestellung von 21 weiteren Cityjet-Doppelstockzügen für den Nahverkehr in der Ostregion bekannt gegeben. Das Auftragsvolumen für die insgesamt 35 Garnituren beträgt rund 600 Millionen Euro.