Die „Kärntner Krone“ feiert mit Depeche-Mode-Fans

Bei der Tournee kehrt Depeche Mode seit fünf Jahren auf die Bühne zurück. Legendäre Hits wie „Enjoy The Silence“, „Never Let Me Down Again“ oder „Precious“ sind ebenso zu hören wie neue Songs wie „My Cosmos Is Mine“ oder „Speak To Me“. Der Name der Band war der Titel einer französischen Modezeitschrift. Die Bandmitglieder wussten zwar nicht, was das heißt, fanden aber, dass Depeche Mode ein guter Bandname sei. Jetzt füllen sie Jahrzehnten die Arenen der Welt. Auch das Wörthersee-Stadion soll voll sein, rund um den Wörthersee ist kein Hotelzimmer mehr zu kriegen.