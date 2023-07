„Im Almtal gibt man Briefe auf, nicht den Kasberg“

„Das Feuer ist am Dach. Anscheinend wollen wir am Land nicht gehört werden“, vernimmt man aus den Kreisen der Kasberg-Sympathisanten, die seit Mittwochabend komplett hinüber und vom Aus für das Skigebiet am Kasberg überrascht und enttäuscht sind. Aber in erster Linie entsetzt über das Vorgehen von Landesrat Markus Achleitner (ÖVP).