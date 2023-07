Turmglocke war lauter als Flex-Lärm der Einbrecher

Am helllichten Tag hatten es die Kriminellen auf die katholische Kirche in der 820-Seelen-Gemeinde abgesehen. Mit einem Winkelschleifer dürften sie Mittwoch kurz vor 12 Uhr zum Gotteshaus geschlichen sein. Als die Mittagsglocke läutete, setzten die Täter die Flex an den Scharnieren des Eingangstores an und schnitten sie ab.