Litt an CMT - Linksaußen-Legende Bereta ist tot!

Frankreichs Première Division dominiert

Als Spieler war Bereta Teil jener Fußballer-Generation, die mit der AS Saint-Étienne den Fußball in Frankreichs Première Division (heute Ligue 1) dominierte. Bei sechs der zehn Titelgewinne in der höchsten französischen Spielklasse war er mit an Bord (1967, 1968, 1969, 1970, 1974, 1975), zudem wurde er mit „ASSE“ drei Mal Cup-Sieger (1968, 1970, 1974).