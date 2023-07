Haris Tabakovic: Bleibt er oder bleibt er nicht?

Austria-Trainer Michael Wimmer fährt derzeit mit den Veilchen Vollgas. „Sehr gut, sehr hart“, bringt Tabakovic den aktuellen, sehr körperbetonten Alltag auf dem Platz und im Fitnessstudio auf den Punkt. „Aber das muss so sein, die Vorbereitung ist extrem kurz.“ Wie auch der Urlaub. Den er zuerst mit der Freundin in Griechenland und dann bei Familie und Freunden in der Schweizer Heimat Grenchen verbracht hat. Die eineinhalb Autostunden von den Ski-Metropolen Adelboden und Wengen entfernt ist. Eine Karriere als Skistar war aber nie Thema. „Eindeutig zu wenig Talent“, meint Tabakovic lächelnd. Ein Abschied aus Wien-Favoriten würde Haris schwerfallen. „Alleine wenn ich ans letzte Frühjahr denke, das war richtig geil. Die Fans, die Mannschaft, da ist etwas Cooles entstanden. Ich genieße jedes Spiel mit der Austria.“