Sobrero holt vorletzte Etappe ++ Narvaez vor Sieg!

Der Italiener Matteo Sobrero hat vor seinem deutschen Jayco-Teamkollegen Felix Engelhardt die vorletzte Etappe der Tour of Austria gewonnen! Martin Messner schaffte es nach fast 200 Kilometern von St. Johann nach Steyr als einziger Österreicher mit der 20-Mann-Spitze ins Ziel, im Gesamtklassement ist er vor dem Abschluss am Sonntagberg Zwölfter. Mit 42 Sekunden Vorsprung auf Messner geht der Ecuadorianer Jhonatan Narvaez als favorisierter Spitzenreiter in das Finale.