Aus Liebe zum Spiel kehrt Junuzovic zurück

Einst kickte er gegen Bayern München, Liverpool oder Neapel, bald heißen die Gegner für Zlatko Junuzovic Bramberg, Thalgau, Henndorf und Co. Den 55-fachen Nationalteamspieler juckt es noch in den Füßen, er startet deshalb in Kürze mit dem SAK das Abenteuer „Salzburger Liga“. Zuvor sprach der Ex-Bremen-Legionär über...