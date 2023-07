Speedglider kracht in Rinne, Paragleiter stürzt ab

Folgenschwere Freizeitunfälle in der Tiroler Landeshauptstadt und im Stubaital am Mittwoch! In Innsbruck stürzte ein Einheimischer (34) mit dem Speedglider in eine Schotterrinne ab. Für einen Belgier (49) endete der Flug mit dem Paragleiter indes mit dem Absturz in ein Waldstück.