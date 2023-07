Rätsel gelöst: Das Blaustern macht nur blau

Schock in der Gastroszene: Das Blaustern sperrt zu, hallte es durch Gazetten und die sozialen Medien. Nach 27 Jahren soll das Kultlokal am Döblinger Gürtel für immer seine Pforten schließen. Ein Raunen ging durch die Szene. Wie kann das stets gut besuchte Blaustern pleite gehen? Haben Corona und die Inflation doch ein so großes finanzielles Loch hinterlassen, dass der Fortbetrieb trotz Fangemeinde nicht mehr möglich war? Die „Krone“ hat nachgefragt und kann Entwarnung geben. „Nein, wir sind nicht pleite. Jedoch muss die Fassade des Gebäudes erneuert werden. Da ist an einen Lokalbetrieb nicht zu denken“, heißt es vonseiten der Betreiber.