Novak Djokovic gegen Jordan Thompson heute LIVE

„Gegen Novak zu spielen ist im Moment die schwierigste Aufgabe im Tennis“, sagte Thompson vor dem Aufeinandertreffen gegenüber ATPTour.com. „Ich weiß, dass du Rafa in Roland Garros hast. Ich habe in Paris gegen ihn gespielt, und das war unglaublich schwer, aber das hier steht ihm in nichts nach. Man kann sich seine Rekorde und seine Statistiken ansehen. Es ist unglaublich. Er hat 23 Slams. Die Chancen stehen gut für ihn.“