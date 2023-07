Ermittlungen in Italien wegen teurer Flugtickets

Behördenleiter Benedetto Mineo forderte am Dienstagnachmittag von den Fluggesellschaften, die Inlandsflüge anbieten, „genaue Erklärungen zur Preisdynamik“, insbesondere in Bezug auf „Strecken, bei denen es zu anomalen Preisschwankungen gekommen ist“. Die Untersuchung wurde auf Druck der Regierung in Rom aufgenommen, nachdem das nationale Statistikamt Istat im Mai einen jährlichen Anstieg der durchschnittlichen Ticketpreise um 40 Prozent festgestellt hatte. Die Erklärungen müssen die Fluggesellschaften „innerhalb von 10 Tagen“ vorlegen, sagte Mineo.