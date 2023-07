Flugtickets werden weiterhin teuer bleiben

Fluggesellschaften schreiben wieder schwarze Zahlen, wie eine Erhebung der Allianz Trade zeigt. „Nach drei verlustreichen Jahren könnte die Luftverkehrsbranche 2023 in die Gewinnzone zurückkehren - das ist früher als erwartet“, erläuterte Milo Bogaerts, Chef von Allianz Trade in Deutschland, Österreich und der Schweiz, am Montag bei der Vorlage der Studie. „Allerdings bleiben die fehlenden Kapazitäten das Nadelöhr.“ Das dürfte den Höhenflug der Fluggesellschaften vorerst bremsen. „Für Verbraucher bedeutet das auch, dass fliegen weiterhin teuer bleiben dürfte.“