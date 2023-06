Kneissl bekommt nun Denkfabrik, will nach Russland

Mit Verweis auf Lew Tolstois Roman „Krieg und Frieden“ klagte Österreichs Ex-Außenministerin Karin Kneissl am Donnerstag beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg, dass Österreich Russland verraten habe und sie selbst „eine Art Kollateralschaden“ dieser Sache gewesen sei. Kneissl dachte in St. Petersburg zudem laut über eine Übersiedlung nach Russland nach und kündigte die Gründung eines von ihr geleiteten Russland-Thinktanks an.