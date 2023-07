Regenmantel und Badehose im Gepäck

See und Wasserstationen bringen Abkühlung

Noch in der Nacht auf Donnerstag ziehen Gewitter und Schauer weiter. Obwohl es weitgehend trocken bleiben wird, kann es am Nachmittag zu vereinzelten, harmlosen Schauern kommen. Ab Freitag wird das Wetter rund um den Salzburgring immer stabiler. Und auch wärmer. „Am Samstag steigen die Temperaturen auf 30 Grad. Am Sonntag wird es sogar noch heißer“, sagt Ortner.