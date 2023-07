Das ist nun die älteste Tageszeitung der Welt

Überregionale Nachrichten werden zugeliefert

Wie blieb sie über all die Jahre relevant? „Dadurch, dass sie sich verändert hat“, meinte der stv. Chefredakteur. Formate und Themen richten sich an den Interessen der Leserschaft aus. Überregionale Nachrichten werden vom Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) zugeliefert. „Zudem sind wir längst mehr als die gedruckte ,Hildesheimer Allgemeine Zeitung‘, dem trägt auch der Workflow in der Redaktion Rechnung, der konsequent aufs digitale Publizieren und unsere digitale Angebote ausgerichtet ist.“ Damit sei man nach wie vor wirtschaftlich erfolgreich, auch wenn die Auflage wie bei so vielen Medienhäusern zurückgehe.