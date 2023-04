ÖVP und Grüne besiegeln Aus der „Wiener Zeitung“

„Viktor Orban wäre wirklich stolz“

„Sie begraben heute die Wiener Zeitung. Und gleichzeitig schaffen Sie eine staatliche Journalistenausbildung im Bundeskanzleramt. Viktor Orban wäre wirklich stolz auf das, was sie hier schaffen!“, tönte Meinl-Reisinger in Anspielung auf die ausgedünnte Medienlandschaft in Ungarn.