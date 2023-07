Adneter kämpfen weiter: „Bis zum Höchstgericht“

Längere Zeit war es still um die Initiative „Rettet die Adnetfelder“. Verdächtig still. Denn im Hintergrund werkeln Architekt Georg Scheicher und seine Mitstreiter weiter – und kämpfen gegen den Neubau von Sonnenschutz-Hersteller Schlotterer in Adnet. „Wir gehen bis zum Höchstgericht“, sagt Scheicher.