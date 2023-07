Weniger als ein Drittel besucht Ganztagsschule

Die Bandbreite reicht von fast der Hälfte der Sechs- bis 14-Jährigen in Wien bis knapp 16 Prozent in Tirol. In der Steiermark, Salzburg, Niederösterreich und Kärnten besucht rund ein Viertel der Altersgruppe ein ganztägiges Angebot. Über dem Österreich-Schnitt liegen neben Wien noch Vorarlberg und das Burgenland (42,1 bzw. 35,5 Prozent), darunter landet Oberösterreich mit einem Fünftel. Nach Schulformen gibt es den höchsten Anteil bei den AHS-Unterstufen (41,2). An den Volks- sowie Sonderschulen ist es ein knappes Drittel, an den Mittelschulen nicht einmal ein Fünftel.