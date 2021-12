Ganztagsschule: Eltern fürchten „Zwangsumstellung“

Die Eltern wandten sich in ihrer Verzweiflung bereits Anfang Dezember in einem Offenen Brief (siehe auch Faksimile unten) mit ihren Sorgen an Bürgermeister Michael Ludwig, die Bildungsdirektion und den Bezirksvorsteher. Die Eltern hätten, wie sie es in dem Schreiben ausdrücken, „diese Form der Schule und Nachmittagsbetreuung gewählt (also Halbtagsschule; Anm.)“, weil sie flexibel sein möchten. Während heutzutage von Arbeitnehmern immer Flexibilität gefordert werden, würden Eltern und Kindern die Umstellung genau dies schulisch und familiär nehmen, so die Kritik der Betroffenen.