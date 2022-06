Von der Sommerschule zur Ganztagsschule

In Vorarlberg gibt es dieses Jahr genug Lehrer und Studierende, um den personellen Bedarf in der Sommerschule abzudecken. In den vergangenen Jahren war die Suche nach Lehrpersonen eher schwierig gewesen. „Dass es heuer einfacher sei, ergibt sich aus der Verankerung im Lehrerdienstrecht und der entsprechenden Bezahlung“, erklärte Schöbi-Fink. Ein weiterer Grund sei, dass der Run auf das Angebot mit bisher 1147 Kindern nicht ganz so groß sei wie zu Zeiten des „Distance-Learnings“ als es bis zu 2700 Anmeldungen gab.