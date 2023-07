P!nk holte den Karneval des Jahres nach Wien

Das akustisch vorgetragene „Please Don’t Leave Me“ aus einer weniger guten Phase ihres Lebens zaubert ihr sogar Tränen ins Gesicht, doch die meiste Zeit kracht es an allen Ecken und Enden. Passend zu „Turbulence“ hängt sie kopfüber von den Seilen, das Bob-Dylan-Cover „Make You Feel My Love“ kriegt sie am Piano etwas besser hin als am ersten Abend, wo sie nach leichten Unsicherheiten noch einmal in die Tasten hauen musste. Ihre famos aufspielende Band ist über alle Zweifel erhaben und treibt die Frontfrau gut nach vorne. Gerade in den rockig-austreibenden Momenten, und derer gibt es im P!nk-Set so einige, hat das solide Rhythmusfundament mindestens denselben Wert wie Feuerfontänen oder die spektakulären Flugstunden. Die in der Popwelt so populären 80er-Jahre findet nicht nur auf ihrem neuen Album „Trustfall“ Gehör, sondern werden, vor allem in puncto Kleidung und visueller Show, auch live zur Genüge zitiert. Stichwort „Runaway“.