Drei Wanderinnen vom Hohen Göll gerettet

Drei Wanderinnen aus Deutschland im Alter von 22 und 23 Jahren wollten am Sonntag vom Rossfeld aus den Hohen Göll über den Schustersteig in Richtung Stahlhaus überschreiten. Wegen der schlechter werdenden Sicht war die Überschreitung aber für die Frauen nicht mehr möglich und sie setzten am Gipfel einen Notruf ab.