Kickl bei Protest gegen steirisches Asylquartier

An den Regierungsparteien, aber auch an den anderen Oppositionsparteien und dem Bundespräsidenten ließ Kickl wie stets kein gutes Haar. So warf er etwa den Grünen „Klima-Kommunismus“ vor: „Das ist eine Geisteskrankheit, die da ausgebrochen ist.“ Im Mittelpunkt stand aber das Thema Migration. Man müsse das „Heimatrecht“ für Österreicher und nicht für „Syrer oder Afghanen“ durchsetzen, meinte Kickl etwa.