Snyder: „Europa kann auch ohne USA gewinnen“

Russland sei ebenfalls ein Reich, das in der Ukraine einen kolonialen Krieg kämpfe. „Und Reiche wurden in der Geschichte nie befriedet, sondern immer besiegt“, sagte Snyder. Die Frage nach der Definition von Freiheit ist für den Historiker noch wichtiger als die nach der Zukunft der Demokratie. Denn diese sei ohne Freiheit unmöglich. Er sieht vier Probleme für die Freiheit, die sich im Ukraine-Krieg, aber nicht nur dort, zeigen würden: Nihilismus, also das In-Frage-Stellen allen Seins, Zukunftslosigkeit, Ungleichheit und die ausbeuterischen Eigenschaften von Imperien.