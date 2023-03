Baby tot geschüttelt: Mord-Anklage gegen Eltern

Überforderte Mutter hat psychische Probleme

Bereits vor der Geburt des Kindes hatte das Paar gemeinsam in einem 21 Quadratmeter großen Zimmer in einem Caritas-Haus in Salzburg gelebt. Der beengte Raum gepaart mit den psychischen Problemen der Mutter sowie der Überforderung der Eltern dürfte letztlich die schreckliche Tat ausgelöst haben: Denn laut der Anklage habe die 20-Jährige ihren Sohn „gehasst“.