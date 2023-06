Mutter schiebt Schuld an Schüttel-Tod auf Vater

„Sieben bis zehnmal hat sie das Kind heftig geschüttelt und eine Ohrfeige verpasst. Er hat es nicht verhindert und sah tatenlos zu“, erzählt die Anklägerin das Unfassbare. Das Paar lebte damals in einem 21-Quadratmeter-Zimmer in einem Heim in Salzburg. Am Schicksalstag stritten sie, wer das Baby füttern sollte: Der Vater forderte die Mutter auf, sich auch endlich um Elias zu kümmern.