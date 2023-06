Kocher will nicht Druck ausüben, aber „motivieren“

Menschen sollen für Job umziehen

Wie Kocher bekannt gab, soll für das AMS künftig die Vermittlung in Vollzeitstellen in den Fokus rücken. Auch die überregionale Vermittlung soll an Bedeutung gewinnen - Menschen sollen dazu motiviert werden, für einen Job umzuziehen. IHS-Ökonom Helmut Hofer bewertete die neuen Zielvorgaben grundsätzlich positiv. Aufgrund des Fachkräftemangels am Arbeitsmarkt „macht es absolut Sinn, zu versuchen, alle möglichen Potenziale am Arbeitsmarkt zu mobilisieren“, so Hofer im ORF-Radio. Auch die Wirtschaftskammer stimmt den neuen Vorgaben zu.