Lohn-Preis-Spirale: Kritikwelle nach Brunner-Sager

Wirtschaftsforscher Gabriel Felbermayr (Wifo) sieht in Österreich jedenfalls keine Lohn-Preis-Spirale: „Wir haben sie nicht im Jahr 2022, heuer, und wir haben sie auch im nächsten Jahr nicht.“ Solange bei KV-Verhandlungen die sogenannte Benya-Formel - wie seit den 1960er-Jahren - angewendet werde, würden die Löhne und Gehälter immer an der Vergangenheit indexiert. „Jeder versteht unter dem Terminus was anderes“, so Felbermayr lapidar.