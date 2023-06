Sigrid Maurer: „Es zipft mich selber schon an“

„Kocher will Schlagzeilen produzieren“

Maurer meinte am Dienstag, Kocher könne diesen Erlass durchaus alleine machen. „Ein Teil ist durchaus begrüßenswert“, sprach sie etwa die Situation in der Gastronomie an, in der durch zahlreiche geringfügig Beschäftigte auch der Sozialmissbrauch grassiere. „Den anderen Teil halten wir für eine Schikane“, zumal Geringfügige „ganz oft Alleinerzieher“ oder etwa Menschen mit Beeinträchtigungen seien. „Kocher will Schlagzeilen produzieren, es wird in der Realität aber wenig Konsequenzen haben.“