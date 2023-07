Digitaler Bauernmarkt erobert die analoge Welt

„Mein Opa und mein Papa haben mir eine Baustellenliebe vererbt. Zuzuschauen, wenn was entsteht und dabei den Flex-Geruch in der Nase zu haben, hab’ ich schon als Kind geliebt", schrieb markta-Gründerin Theresa Imre vor kurzem in einem Social-Media-Beitrag. Die Möglichkeit, Baustellenflair zu erleben, gab’s für die 33-Jährige in den letzten Wochen genug: Schließlich errichtet der digitale Bauernmarkt sein erstes Geschäft.