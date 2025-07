Gemeinderat stimmte einstimmig gegen Nazi-Straße

In Gallneukirchen stimmten demnach auch die beiden freiheitlichen Gemeinderäte nun für die Umbenennung der Josef-Reiter-Straße. Anders als am Mittwochabend in Braunau, wo die FPÖ-Mandatare offenbar alle gegen eine Änderung des Status quo votiert hatten. Das Ergebnis in der Innviertler Bezirkshauptstadt: 28 Pro- und 9 Contra-Stimmen.