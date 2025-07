Wie ist die Qualität der Seen in Oberösterreich?

„Dass ein See kippt, ist zuletzt nie passiert“

Auch die hohen Temperaturen oder Unwetter können dem See in der Regel nichts anhaben. „Es gibt bei einem See einen gewissen Zulauf, eine gewisse Wassertiefe. Sicher kann es im Uferbereich zu erhöhtem Algenwachstum kommen, das fälschlicherweise oft als Kippen des Sees interpretiert wird, aber es wird nicht so sein, dass der See sofort kippt. Das ist in den letzten Jahren nie passiert“, so Klausner. „Während der Badesaison wird die Wasserqualität mehrmals pro Monat überprüft. Dabei werden neben physikalischen Parametern wie Temperatur, pH-Wert, Sichttiefe, Färbung bzw. Trübung auch mikrobiologische Parameter wie KBE, Escherichia coli, Enterokokken und Salmonellen erfasst.