Wie Firmen über eine eigene Kinderbetreuung denken

BMW Steyr hat ebenfalls keinen Betriebskindergarten, prüft aber gerade die Möglichkeiten einer Umsetzung. Die Stadt Steyr und andere Rechtsträger seien für diese Prüfungsphase mit an Bord geholt worden. Auch bei B&R rauchen die Köpfe. „Zurzeit erheben wir den Bedarf. Eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung ist aus derzeitiger Sicht nicht geplant“, so der Automationsexperte mit Sitz in Eggelsberg.