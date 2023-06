Oberösterreich ist der Dreh- und Angelpunkt

Nach der Baustelle ist vor der Baustelle - so könnte man das Tun der Logistikbranche in Oberösterreich am besten verkürzt beschreiben. Möbel-Riese XXXLutz verriet zuletzt, 40 Millionen Euro in den Ausbau des Zentrallagers in Sattledt zu investieren, obwohl dieses gerade erst erweitert worden war.