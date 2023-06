Wien ruft zum Kampf gegen Tigermücke auf

Vor drei Jahren wurde in Wien erstmals die asiatische Tigermücke entdeckt. Seither breiten sie sich immer mehr aus. „Die Tigermücke ist am Weg in die Stadt“, warnt das Rathaus nun - und ruft die Bürger zur vereinten Kraftanstrengung auf, um die Plagegeister zurückzudrängen: „Wir alle müssen die dauernde Ansiedlung und starke Vermehrung frühzeitig stoppen.“