Klimawandel: Jetzt droht nächste Wanzen-Plage

Durch das Reiswanzen-Monitoring soll die Situation besser überwacht und Betrieben in den betroffenen Regionen effizientere Pflegemaßnahmen gegeben werden können. Bis vor wenigen Jahren war die Grüne Reiswanze in Europa nur im Mittelmeerraum verbreitet. Seit 2015 ist das Tier auch in Österreich vorzufinden. 2021 wurde laut Aussendung erstmals in einem Sojabohnenfeld in Wien ein massiver Befall gemeldet.