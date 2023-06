Mit Bello & Co. stressfrei in den Urlaub fahren

Sommerzeit ist Reisezeit. Viele Hundebesitzer möchten auch in dieser Zeit nicht auf ihren Vierbeiner verzichten und nehmen den Wauzi mit. Wer aber mit Bello & Co. ins Ausland fahren will, muss einiges berücksichtigen, damit es auch ein entspannter Urlaub für alle wird. Und vor allem: Damit das vierbeinige Familienmitglied wieder gesund nach Hause kommt.